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Политзаключенному Бекирову суд в Крыму дал 7 лет колонии

Среда, 9 июня 2021, 11:24
Политзаключенному Бекирову суд в Крыму дал 7 лет колонии
Фото krymr.com

Так называемый "Центральный районный суд Симферополя" заочно приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима украинского активиста, бывшего политзаключенного Эдема Бекирова.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram, Крим.Реалии

Прямая речь Денисовой: "Эдема Бекирова обвинили по сфабрикованному делу в якобы "хранении и перевозке взрывчатых веществ"".

Детали: Суд оккупантов также постановил, что Бекиров должен заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Денисова назвала судилище относительно Бекирова "продолжением политического преследования страной-оккупантом украинских граждан" и осудила незаконные действия российских властей.

Омбудсмен призвала международное сообщество продолжать давление на Россию для прекращения политического преследования граждан Украины и освобождения всех, кто находится в незаконном заключении на территории РФ, временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает Крым. Реалии, Бекирова судили заочно, дебаты по его делу были запланированы на 8 июня.

Предыстория:

  • 7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен, в рамках которого в Украину вернулись 35 граждан, в том числе Эдем Бекиров, который после прилета в Киев начал длительное лечение.

Украинская правда
Темы: Крымполитзаключенныесуд
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