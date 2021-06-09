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В Киеве резко уменьшилось количество новых больных COVID-19

Среда, 9 июня 2021, 14:10
Фото КГГА

За сутки 8 июня в столице зарегистрировали 262 новых случая коронавируса, 4 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "262 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 4 человека". 

 

Детали: Среди новых больных 155 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 92 мужчины в возрасте от 21 до 95 лет, а также 10 девочек в возрасте от 4 месяцев до 15 лет и 5 мальчиков от 10 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 34 больных коронавирусом, а также 41 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (45), в Днепровском (40) и в Соломенском (34) районах.

Всего за весь период пандемии в столице зафиксировали 210 087 случаев коронавируса, 5 136 больных умерли, а 188 531 человек преодолел вирус, из них 2 383 за прошедшие сутки.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: 

  • За сутки 7 июня в столице подтвердили заболевание на коронавирус у 700 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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