Вместо кислорода: в "Голосе" говорят, что МВД хочет новый "транш" из "ковидного" фонда

Народный депутат от "Голоса" Инна Совсун заявляет, что Кабинет министров на дополнительном заседании в среду рассмотрит предложение выделить 800 млн грн из фонда борьбы с Covid-19 на доплаты работникам структур Министерства внутренних дел.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Ровно столько, сколько мы вместе с коллегами из профильного комитета здравоохранения уже больше месяца пытаемся выбить из бюджета, чтобы установить кислородные станции для всех опорных ковидных больниц Украины. Но для правительства расходы на кислород из ковидного фонд – не приоритетные, а вот на доплаты полицейским – как раз то, что надо.

Больше всего собираются отдать на доплаты Нацполиции – 573 млн грн".

Детали: Совсун напомнила, что в прошлый раз аудит обнаружил в МВД нарушения на сумму 26,5 млн грн.

По словам парламентария, деньги из "ковидного фонда" также пошли на доплаты в больницы МВД, где не было пациентов с пневмонией или даже с подозрением на Covid-19.

Депутат отметила, что работникам назначили доплаты за время пребывания в отпуске, на больничном и на учебе: пограничники и полиция получали деньги без подтверждения фактов обеспечения правопорядка в условиях непосредственного контакта с населением.

"Предыдущий транш МВД Авакова успешно "усвоило", давайте выделим еще 800 млн грн сверху. Я надеюсь, у членов правительства не поднимется рука проголосовать за это позорное решение. И они, наконец, поддержат закупку и установку в больницах кислородных станций", – сказала Совсун.

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