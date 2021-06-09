В России окончательно запретили отождествлять действия СССР и нацистской Германии

Российский парламент окончательно принял закон, запрещающий отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над нацизмом.

Источник: Meduza со ссылкой на решение Госдумы

Детали: Нижняя палата российского парламента приняла этот закон в третьем, заключительном чтении.

Принятый Госдумой документ запрещает "отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси, установленными приговором Международного военного трибунала".

Соответствующие поправки вносятся в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Также запрещается публично отрицать решающую роль советского народа в победе над нацизмом.

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