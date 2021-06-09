Более 30 центров массовой вакцинации в 13 областях заработают на выходных

12-13 июня более 30 центров массовой вакцинации будут работать в 13 областях Украины и в Киеве.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: На следующих выходных планируется работа центров вакцинации:

во Львовской области – 8 центров (3 – во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде);

в Одесской области – 7 центров (4 – в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле);

в Полтавской области – 5 центров (по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях);

в Херсонской области (3 центра в Херсоне);

в Черновицкой области (2 центра в Черновцах);

в Киевской области (2 центра в Броварах и Белой Церкви);

в Киеве (1 центр);

в Тернопольской области (1 центр в Тернополе);

в Ровенской области (1 центр в Ровно);

в Днепропетровской области (1 центр в Днепре);

в Хмельницкой области (1 центр в Хмельницком);

в Житомирской области (1 центр в Житомире);

в Черкасской области (1 центр в Черкассах);

в Донецкой области (1 центр в Мариуполе).

Прививки делать вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

Предыстория: