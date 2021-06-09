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Более 30 центров массовой вакцинации в 13 областях заработают на выходных

Среда, 9 июня 2021, 15:49
Более 30 центров массовой вакцинации в 13 областях заработают на выходных
Фото КГГА

12-13 июня более 30 центров массовой вакцинации будут работать в 13 областях Украины и в Киеве.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: На следующих выходных планируется работа центров вакцинации:

  • во Львовской области – 8 центров (3 – во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде);
  • в Одесской области – 7 центров (4 – в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле);
  • в Полтавской области – 5 центров (по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях);
  • в Херсонской области (3 центра в Херсоне);
  • в Черновицкой области (2 центра в Черновцах);
  • в Киевской области (2 центра в Броварах и Белой Церкви);
  • в Киеве (1 центр);
  • в Тернопольской области (1 центр в Тернополе);
  • в Ровенской области (1 центр в Ровно);
  • в Днепропетровской области (1 центр в Днепре);
  • в Хмельницкой области (1 центр в Хмельницком);
  • в Житомирской области (1 центр в Житомире);
  • в Черкасской области (1 центр в Черкассах);
  • в Донецкой области (1 центр в Мариуполе).

Прививки делать вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

Предыстория:

  • С 29 мая в Украине запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19.
  • На прошлых выходных 14 центров массовой вакцинации работали в 7 регионах.
  • Пока эти центры будут работать только в выходные. В них прививают граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в "Дії" или через контакт-центр МОЗ. Приоритет отдается пожилым людям.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
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