Более 30 центров массовой вакцинации в 13 областях заработают на выходных
Среда, 9 июня 2021, 15:49
12-13 июня более 30 центров массовой вакцинации будут работать в 13 областях Украины и в Киеве.
Источник: Министерство здравоохранения
Детали: На следующих выходных планируется работа центров вакцинации:
- во Львовской области – 8 центров (3 – во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде);
- в Одесской области – 7 центров (4 – в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле);
- в Полтавской области – 5 центров (по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях);
- в Херсонской области (3 центра в Херсоне);
- в Черновицкой области (2 центра в Черновцах);
- в Киевской области (2 центра в Броварах и Белой Церкви);
- в Киеве (1 центр);
- в Тернопольской области (1 центр в Тернополе);
- в Ровенской области (1 центр в Ровно);
- в Днепропетровской области (1 центр в Днепре);
- в Хмельницкой области (1 центр в Хмельницком);
- в Житомирской области (1 центр в Житомире);
- в Черкасской области (1 центр в Черкассах);
- в Донецкой области (1 центр в Мариуполе).
Прививки делать вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.
Предыстория:
- С 29 мая в Украине запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19.
- На прошлых выходных 14 центров массовой вакцинации работали в 7 регионах.
- Пока эти центры будут работать только в выходные. В них прививают граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в "Дії" или через контакт-центр МОЗ. Приоритет отдается пожилым людям.
Украинская правда