На выходных будут массово вакцинировать от COVID в 10 городах

В ближайшие выходные Центры массовой вакцинации от COVID-19 будут работать в 10 городах.

Источник: Министерство здравоохранения в Facebook

Дословно: "В минувшие выходные в Украине начали работу массовые центры вакцинации населения".

Детали: 5-6 июня такие центры будут действовать в:

г. Киев, на базе Международного выставочного центра

г. Львов, на базе стадиона "Арена Львов"

г. Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, ООШ "Крымская"

г. Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко

г. Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

г. Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант"

г. Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь"

г. Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета

г. Горишни Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат"

г. Ровно на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.

Читайте также: Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: