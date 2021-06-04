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На выходных будут массово вакцинировать от COVID в 10 городах

Пятница, 4 июня 2021, 12:17
Фото КГГА

В ближайшие выходные Центры массовой вакцинации от COVID-19 будут работать в 10 городах.

Источник: Министерство здравоохранения в Facebook

Дословно: "В минувшие выходные в Украине начали работу массовые центры вакцинации населения".

Детали: 5-6 июня такие центры будут действовать в:

  • г. Киев, на базе Международного выставочного центра
  • г. Львов, на базе стадиона "Арена Львов"
  • г. Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, ООШ "Крымская"
  • г. Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко
  • г. Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого
  • г. Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант"
  • г. Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь"
  • г. Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета
  • г. Горишни Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат"
  • г. Ровно на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.

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Предыстория: 

  • 29 мая в Центре вакцинации от COVID-19 в Международном выставочном центре в Киеве начали вакцинацию людей, которые записались на прививку через "Дію". При этом вакцинация происходила не только по предварительному согласованию, но и в формате живой очереди для всех, кто изъявил такое желание и имел соответствующую запись в прилодении "Дія".
  • Во Львове в тот же день Центр вакцинации открылся на стадионе Арена Львов.
  • А в Одессе 30 мая – на стадионе Одесской национальной юридической академии.
  • За выходные в МВЦ в Киеве привили 3,5 тысячи человек, во Львове тысячу.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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