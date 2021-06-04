На выходных будут массово вакцинировать от COVID в 10 городах
Пятница, 4 июня 2021, 12:17
В ближайшие выходные Центры массовой вакцинации от COVID-19 будут работать в 10 городах.
Источник: Министерство здравоохранения в Facebook
Дословно: "В минувшие выходные в Украине начали работу массовые центры вакцинации населения".
Детали: 5-6 июня такие центры будут действовать в:
- г. Киев, на базе Международного выставочного центра
- г. Львов, на базе стадиона "Арена Львов"
- г. Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, ООШ "Крымская"
- г. Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко
- г. Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого
- г. Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант"
- г. Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь"
- г. Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета
- г. Горишни Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат"
- г. Ровно на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.
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Предыстория:
- 29 мая в Центре вакцинации от COVID-19 в Международном выставочном центре в Киеве начали вакцинацию людей, которые записались на прививку через "Дію". При этом вакцинация происходила не только по предварительному согласованию, но и в формате живой очереди для всех, кто изъявил такое желание и имел соответствующую запись в прилодении "Дія".
- Во Львове в тот же день Центр вакцинации открылся на стадионе Арена Львов.
- А в Одессе 30 мая – на стадионе Одесской национальной юридической академии.
- За выходные в МВЦ в Киеве привили 3,5 тысячи человек, во Львове – тысячу.
Украинская правда