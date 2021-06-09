ЦИК зарегистрировала Вирастюка нардепом

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка народным депутатом.

Источник: общественная сеть ОПОРА в Facebook

Детали: Вирастюк был избран депутатом на довыборах в Верховную Раду в 87 округе на Ивано-Франковщине. Его главным соперником был кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко.

Ранее Большая Палата Верховного Суда приняла решение, что протокол ЦИК от 19 мая, которым Вирастюк признан избранным народным депутатом в округе 87 в Ивано-Франковской области, является действующим.

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