ЦИК зарегистрировала Вирастюка нардепом
Среда, 9 июня 2021, 17:17
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка народным депутатом.
Источник: общественная сеть ОПОРА в Facebook
Детали: Вирастюк был избран депутатом на довыборах в Верховную Раду в 87 округе на Ивано-Франковщине. Его главным соперником был кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко.
Ранее Большая Палата Верховного Суда приняла решение, что протокол ЦИК от 19 мая, которым Вирастюк признан избранным народным депутатом в округе 87 в Ивано-Франковской области, является действующим.
Предыстория:
- 19 мая Центральная избирательная комиссия слала новый протокол по результатам выборов в округе №87, признав победителем кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка.