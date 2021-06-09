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Оккупанты не пускают в Украину детей из "ДНР" – Денисова

Среда, 9 июня 2021, 18:22
Фото osvita.ua

Оккупанты "ДНР" ограничили выезд детей старше 14 лет, которые хотят поступить в украинские вузы, если у них нет паспорта гражданина Украины, России, загранпаспортов этих стран или "паспорта ДНР".

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Прямая речь: "Детей этого возраста на блокпосте "Оленевка" высаживают из автобусов вместе с родителями и не выпускают из временно оккупированной территории Донецкой области. Таким образом, дети не смогут своевременно подать документы для поступления в учебные заведения".

Детали: Денисова отметила, что так оккупанты нарушают права детей на образование и свободу передвижения.

Она напомнила, что ранее детям 14-16 лет представители так называемой "ДНР" разрешали выезжать по свидетельству о рождении вместе с одним из родителей.

Омбудсмен призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине способствовать детям, живущим на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, в обеспечении их права на образование и свободу передвижения.

Предыстория:

  • С 7 июня в Украине начали работу образовательные центры "Донбасс-Украина", созданные для организации поступления в украинские высшие учебные заведения абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Украинская правда
Темы: Донбассвойнадетиобразование


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