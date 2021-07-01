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В обломках здания возле Майами нашли еще четыре тела

Четверг, 1 июля 2021, 00:34
В обломках здания возле Майами нашли еще четыре тела
MIAMI Herald

Еще четыре тела были найдены в обломках разрушенного жилого дома в Серфсайде у Майами (Флорида, США), поэтому количество погибших в результате катастрофы увеличилось до 16.

Источник: BBC, NBC со ссылкой на мэра округа Майами-Дейд Даниэллу Ливайн Каву

Детали: Последние четыре жертвы еще не идентифицированы.

Количество пропавших без вести составляет 147 человек, из них 139 человек, которые находились в здании.

Напомним: 24 июня в Серфсайде обвалилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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