Для России НАТО как страх с детства – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сравнил отношение российских властей к НАТО как к устаревшему страху с детства, что кто-то страшный выйдет из шкафа и напугает.

Источник: Зеленский в интервью "Интерфакс-Украина"

Детали: На вопрос, почему тема НАТО постоянно вызывает резкую реакцию со стороны российских властей, Зеленский провел параллель с детством и шкафом: "На мой взгляд, это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает. Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф".

Прямая речь Зеленского: "Нет никакого сомнения в том, что тема нашей активной ценностной интеграции в европейское и евроатлантическое сообщества очень тревожит россиян. Это, кстати, выглядит как некая навязчивая идея. Но если говорить объективно, то все форматы учений, которые происходят с участием наших партнеров, проработаны не сегодня и не вчера. Например, учения "Си Бриз" проводятся еще с 1997 года. Разве можно в этом использовать термин "военное освоение"? Это очень странно.

Потому что это об историческом выборе Украины. Украина, как и любое суверенное государство, самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию собственных национальных интересов. Особенно с точки зрения безопасности. Это не подлежит сомнению. Возможно, кто-то привык, что раньше было иначе. Но еще раз повторю ключевое: субъектность государства, а Украина точно есть субъектом глобальной политики, определяется четким пониманием своих интересов и потребностей и активной позицией по отстаиванию этих интересов".

Предыстория: 30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что его беспокоит "начало военного освоения украинской территории" иностранцами.