Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Для России НАТО как страх с детства – Зеленский

Четверг, 1 июля 2021, 10:52
Для России НАТО как страх с детства – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сравнил отношение российских властей к НАТО как к устаревшему страху с детства, что кто-то страшный выйдет из шкафа и напугает.

Источник: Зеленский в интервью "Интерфакс-Украина"

Детали: На вопрос, почему тема НАТО постоянно вызывает резкую реакцию со стороны российских властей, Зеленский провел параллель с детством и шкафом: "На мой взгляд, это как постоянно говорить об устаревшем страхе с детства, что кто-то страшный выйдет ночью из шкафа и напугает. Но в шкафу никого нет. Это просто шкаф".

Прямая речь Зеленского: "Нет никакого сомнения в том, что тема нашей активной ценностной интеграции в европейское и евроатлантическое сообщества очень тревожит россиян. Это, кстати, выглядит как некая навязчивая идея. Но если говорить объективно, то все форматы учений, которые происходят с участием наших партнеров, проработаны не сегодня и не вчера. Например, учения "Си Бриз" проводятся еще с 1997 года. Разве можно в этом использовать термин "военное освоение"? Это очень странно.

Потому что это об историческом выборе Украины. Украина, как и любое суверенное государство, самостоятельно выбирает, как обеспечивать реализацию собственных национальных интересов. Особенно с точки зрения безопасности. Это не подлежит сомнению. Возможно, кто-то привык, что раньше было иначе. Но еще раз повторю ключевое: субъектность государства, а Украина точно есть субъектом глобальной политики, определяется четким пониманием своих интересов и потребностей и активной позицией по отстаиванию этих интересов".

Предыстория: 30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что его беспокоит "начало военного освоения украинской территории" иностранцами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийНАТОПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Зеленский
Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским в Вильнюсе
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
Байден запланировал встречи с Зеленским и Эрдоганом в Вильнюсе - СМИ
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: