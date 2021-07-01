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COVID в Киеве: Выздоровели на 3 человека больше, чем заболели

Четверг, 1 июля 2021, 12:25
COVID в Киеве: Выздоровели на 3 человека больше, чем заболели
Фото КГГА

За сутки 30 июня в столице обнаружили 231 нового больного коронавирусом, умерли три человека.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "231 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли три человека".

Детали: Среди новых больных 153 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 68 мужчин в возрасте от 19 до 91 года, 4 девочки от 6 до 13 лет и 6 мальчиков от 4 до 17 лет.

20 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (43), Дарницком (42) и в Подольском (28) районах.

Всего за период пандемии в столице уже 214 019 подтвержденных случаев коронавируса, 5 194 больных умерли, преодолели вирус 204 857 жителей столицы, из них 234 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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