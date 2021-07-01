Путин и Лукашенко обсудили санкции и как их преодолеть
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 1 июля в телефонном разговоре обсудили санкции против стран.
Источник: пресс-служба самопровозглашённого президента Беларуси
Детали: Лукашенко и Путин обсудили экономическое взаимодействие в условиях введенных санкций: "Было подчеркнуто, что совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы".
Кроме того, они подняли вопрос восстановления транспортного сообщения между Беларусью и Россией.
В частности, относительно снятия ограничений на передвижение граждан через белорусско-российскую границу на автомобиле.
Путин и Лукашенко обсудили открытие еще большего количества рейсов "Белавиа" в Россию. Особенно на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу.
Сообщается, что подробно Лукашенко и Путин обсудили развитие военно-технического сотрудничества в вопросах безопасности и договорились о предстоящих личных контактах.
Также 1 июля они примут участие в Форуме регионов Беларуси и России, который состоится онлайн.
Напомним:
- 28 и 29 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Сочи встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, при этом российские медиа опубликовали видео, на котором рядом с руководителями государств присутствовал Николай Лукашенко.