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Путин и Лукашенко обсудили санкции и как их преодолеть

Четверг, 1 июля 2021, 13:04
Путин и Лукашенко обсудили санкции и как их преодолеть

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин 1 июля в телефонном разговоре обсудили санкции против стран.

Источник: пресс-служба самопровозглашённого президента Беларуси

Детали: Лукашенко и Путин обсудили экономическое взаимодействие в условиях введенных санкций: "Было подчеркнуто, что совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы".

Кроме того, они подняли вопрос восстановления транспортного сообщения между Беларусью и Россией.

В частности, относительно снятия ограничений на передвижение граждан через белорусско-российскую границу на автомобиле.

Путин и Лукашенко обсудили открытие еще большего количества рейсов "Белавиа" в Россию. Особенно на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу.

Сообщается, что подробно Лукашенко и Путин обсудили развитие военно-технического сотрудничества в вопросах безопасности и договорились о предстоящих личных контактах.

Также 1 июля они примут участие в Форуме регионов Беларуси и России, который состоится онлайн.

Напомним: 

  • 28 и 29 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Сочи встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, при этом российские медиа опубликовали видео, на котором рядом с руководителями государств присутствовал Николай Лукашенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоПутинсанкции
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