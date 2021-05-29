Лукашенко на переговоры с Путиным привез своего сына

28 и 29 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Сочи встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, при этом российские медиа опубликовали видео, на котором рядом с руководителями государств присутствовал Николай Лукашенко.

Источник: Дождь, РИА Новости

Детали: В течение двух дней Путин с Лукашенко обсуждали транш для Беларуси, ситуацию с самолетом Ryanair и помощь России в возвращении из Европы белорусов, застрявших в странах ЕС из-за остановки авиасообщения.

В ближайшее время Минск получит от Москвы второй транш кредита в размере 500 млн долларов из общей суммы в 1,5 миллиарда.

В то же время Лукашенко прибыл в Сочи вместе со своим младшим сыном Николаем, который также пообщался с Путиным.

Напомним: В марте Александр Лукашенко присвоил своему старшему сыну Виктору звание генерал-майора запаса.