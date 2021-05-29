Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко на переговоры с Путиным привез своего сына

Суббота, 29 мая 2021, 21:34

28 и 29 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Сочи встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, при этом российские медиа опубликовали видео, на котором рядом с руководителями государств присутствовал Николай Лукашенко.

Источник: Дождь, РИА Новости

Детали: В течение двух дней Путин с Лукашенко обсуждали транш для Беларуси, ситуацию с самолетом Ryanair и помощь России в возвращении из Европы белорусов, застрявших в странах ЕС из-за остановки авиасообщения.

В ближайшее время Минск получит от Москвы второй транш кредита в размере 500 млн долларов из общей суммы в 1,5 миллиарда.

В то же время Лукашенко прибыл в Сочи вместе со своим младшим сыном Николаем, который также пообщался с Путиным.

Напомним: В марте Александр Лукашенко присвоил своему старшему сыну Виктору звание генерал-майора запаса.

Темы: ЛукашенкоПутинБеларусьРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зинченко с "Манчестер Сити" проиграл финал Лиги Чемпионов

Стало известно, почему в Киеве в эти выходные против Covid вакцинируют всех желающих

видеоЛукашенко на переговоры с Путиным привез своего сына

В США испытания по противоракетной обороне закончились неудачей

Встреча Лукашенко с Путиным: Беларусь получит полмиллиарда долларов от РФ

Американские военные во время учений по ошибке "захватили" мастерскую в Болгарии

Все новости...
Лукашенко
Встреча Лукашенко с Путиным: Беларусь получит полмиллиарда долларов от РФ
В Беларуси велосипедиста могут посадить на 2 года за футболку с диктатором
Лукашенко повез Путину "документы" по ситуации с самолетом Ryanair
Последние новости
01:04
В Майами произошла стрельба, семеро раненых
00:28
ВИДЕОДесятки тысяч бразильцев вышли на протесты — требуют импичмента Болсонару
23:57
Зинченко с "Манчестер Сити" проиграл финал Лиги Чемпионов
23:41
Глава "Белавиа" назвал запрет на полеты "фашистским извращением"
22:58
Выборы в Госдуму РФ: избирательных участков в ОРДЛО не будет
22:37
фотоНа стадионе Арена Львов заработал пункт массовой вакцинации против Covid
22:03
Стало известно, почему в Киеве в эти выходные против Covid вакцинируют всех желающих
21:34
видеоЛукашенко на переговоры с Путиным привез своего сына
21:06
Испания открывает свои порты для круизных лайнеров
20:51
В США испытания по противоракетной обороне закончились неудачей
Все новости...