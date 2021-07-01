Оппозиция объяснила суть своего законопроекта: Против "зеленой олигархии"

Три оппозиционные фракции - "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" - подали на рассмотрение Верховной Рады совместный законопроект, который, как они утверждают, направлен на борьбу "с зеленой олигархией". Это альтернатива поданному ранее президентом Владимиром Зеленским законопроекту о деолигархизации.

Источник: сайт "ЕС"

Детали: Номер проекта - 5599-1. По словам его автора, нардепа от "ЕС" Николая Княжицкого, альтернативный законопроект от власти №5599 на самом деле предоставляет Зеленскому "чрезвычайные полномочия единолично назначать "олигархами" всех, кто ему мешает". Он, по словам оппозиционера, просто запрещает олигархам участвовать в приватизации, а потому заставляет "договариваться" с властью.

В то же время альтернативный законопроект оппозиции, уверяет Княжицкий, "совершенно четко требует от Антимонопольного комитета следить за соблюдением законодательства". То есть те, кто его не соблюдают, по предложению Антимонопольного комитета будут подпадать под специальную процедуру, которую будет проводить и контролировать Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Кроме того, говорит оппозиционер, альтернативный закон потребует, чтобы "телевизионные каналы занимали объективную позицию", чтобы люди знали, за чей счет они финансируются, кто за этими телеканалами стоит. "Чтобы не было у них права под присмотром авторитетных общественных организаций промывать мозги украинским гражданам", - подчеркивает Княжицкий.

Прямая речь: "Мы предлагаем создать такой закон, который действительно избавит Украину и от олигархата, и от коррупции, и от влияния этих людей на политику, политические процессы, и от незаконного влияния на средства массовой информации, на незаконное обогащение. Мы предлагаем наказывать тех людей, которые нарушают украинское законодательство. Надеемся и на поддержку общества, и на поддержку зала".

Больше деталей: Нардеп от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк уверяет, что его фракция присоединились к подготовке альтернативного законопроекта, потому что "команда Батькивщины" против того, чтобы олигархат руководил государством".

Представитель "Голоса" Роман Костенко говорит, что его фракция подала в законопроект "ЕС" ряд инициатив по изменению антимонопольного и налогового законодательства. "Потому что мы считаем, что именно правоохранительные органы должны бороться и иметь достаточно для этого инструментов, чтобы бороться с олигархами. Мы считаем, что тот законопроект, который представлен президентом, он как раз и не признает олигархами тех, кто действительно олигархами в этой стране является", - отмечает Костенко.

Предыстория: 15 июня группа народных депутатов из оппозиционных фракций зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 5599-1 о деолигархизации. Однако его текст тогда еще не обнародовали.

Среди авторов инициативы народные депутаты Николай Княжицкий, Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Евросолидарность"), Андрей Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров ("Голос"), Сергей Власенко, Александр Абдулин, Иван Крулько ("Батькивщина").

Альтернативный законопроект Зеленского о деолигархизации предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям: участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ, является конечным контроллером предприятия и имеет активов, более чем на 1 млн прожиточных минимумов.

Лицам, признанным олигархами, запретят поддерживать деньгами политические партии и покупать объекты большой приватизации.