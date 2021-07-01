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Турция дала добро: в "Борисполе" начали регистрацию на рейсы в Анталию

Четверг, 1 июля 2021, 14:07
Турция дала добро: в Борисполе начали регистрацию на рейсы в Анталию

В международном аэропорту "Борисполь" начали посадку на рейсы в Анталию, которые задерживали из-за отсутствия разрешения Турции.

Источник: пресс-служба аэропорта

Детали: В частности, по состоянию на 12:20 начата посадка на рейсы в Анталию (Турция).

Речь идет о рейсах PS 5335 Киев-Анталия а/к "МАУ" и PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ".

В терминале аэропорта пассажиры рейса PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" ожидают посадку в 14:00.

Пассажиры вечернего рейса PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" находятся в отеле, их вылет запланирован в 17:30.

Что было раньше: Утром 1 июля стало известно, что в "Борисполе" задерживается вылет рейсов в Турцию, потому что страна не предоставляет разрешение.

Представители авиакомпаний сообщили, что рейсы перенесены из-а отсутствуя разрешения со стороны Турции.

Украинская правда

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Темы: ТурцияБориспольаэропорт
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