Нардепы вернули Нью-Йорк Украине
Четверг, 1 июля 2021, 14:36
Парламент поддержал постановление о переименовании пгт Новгородское Донецкой области в пгт Нью-Йорк.
Источник: заседание парламента
Детали: Постановление поддержали 301 депутат. Против высказался лишь внефракционный Евгений Шевченко, воздержались 13 "слуг" и 12 из ОПЗЖ.
По законопроект голосовали без обсуждения.
Представление о переименовании подала Донецкая областная военно-гражданская администрация.
Справка: Поселок был Нью-Йорком до 1951 года. Но советская власть во время холодной войны решила переименовать поселок на Новгородское, поскольку оно "не очень по-русски звучало", и также было созвучно с американским Нью-Йорком.
Напомним: Парламентский комитет поддержал постановление о переименовании пгт Новгородское.