Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Нардепы вернули Нью-Йорк Украине

Четверг, 1 июля 2021, 14:36
фото: facebook.com/Novgorodske

Парламент поддержал постановление о переименовании пгт Новгородское Донецкой области в пгт Нью-Йорк.

Источник: заседание парламента

Детали: Постановление поддержали 301 депутат. Против высказался лишь внефракционный Евгений Шевченко, воздержались 13 "слуг" и 12 из ОПЗЖ.

По законопроект голосовали без обсуждения.

Представление о переименовании подала Донецкая областная военно-гражданская администрация.

Справка: Поселок был Нью-Йорком до 1951 года. Но советская власть во время холодной войны решила переименовать поселок на Новгородское, поскольку оно "не очень по-русски звучало", и также было созвучно с американским Нью-Йорком.

Напомним: Парламентский комитет поддержал постановление о переименовании пгт Новгородское.

Темы: Верховная РадаДонецкая область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Почти плато: 1 июля в Украине зарегистрировали 696 случаев COVID

Главные новости четверга и ночи: рынок земли, законопроект о коренных народах

Миллиардер Брэнсон полетит в космос в июле – возможно, раньше Безоса

В ООН признали рекордно жаркую температуру в Антарктиде — больше 18 градусов

Компанию Трампа обвинили в ряде налоговых преступлений

МОЗ ожидает получить в июле вакцину Moderna

Все новости...
Верховная Рада
Оппозиция объяснила суть своего законопроекта: Против "зеленой олигархии"
В Верховной Раде против COVID вакцинировали более 800 человек
Комитет нацбезопасности ВРУ саботирует реформу СБУ?
Последние новости
10:42
Украину накроют дожди и грозы
10:10
Уничтожение биоразнообразия будет стоить миру 2,7 триллиона долларов ежегодно
09:45
Си Цзиньпин пригрозил за попытки запугать Китай: Разобьют головы
09:41
Агентство ЕС отправило подкрепление Литве и Латвии для охраны границы с Беларусью
09:20
Вакцину от COVID уже получили более 2 миллионов украинцев
09:16
Официальный курс: гривня ослабла к евро и доллару
08:59
Меркель в последний раз на посту канцлера летит в Британию
08:49
На востоке с вечера – еще 15 нарушений "тишины", снова горячо под Авдеевкой
08:21
Почти плато: 1 июля в Украине зарегистрировали 696 случаев COVID
08:00
Главные новости четверга и ночи: рынок земли, законопроект о коренных народах
Все новости...