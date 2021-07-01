Нардепы вернули Нью-Йорк Украине

Парламент поддержал постановление о переименовании пгт Новгородское Донецкой области в пгт Нью-Йорк.

Источник: заседание парламента

Детали: Постановление поддержали 301 депутат. Против высказался лишь внефракционный Евгений Шевченко, воздержались 13 "слуг" и 12 из ОПЗЖ.

По законопроект голосовали без обсуждения.

Представление о переименовании подала Донецкая областная военно-гражданская администрация.

Справка: Поселок был Нью-Йорком до 1951 года. Но советская власть во время холодной войны решила переименовать поселок на Новгородское, поскольку оно "не очень по-русски звучало", и также было созвучно с американским Нью-Йорком.

Напомним: Парламентский комитет поддержал постановление о переименовании пгт Новгородское.