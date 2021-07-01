Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепы вернули Нью-Йорк Украине

Четверг, 1 июля 2021, 14:36
Нардепы вернули Нью-Йорк Украине
фото: facebook.com/Novgorodske

Парламент поддержал постановление о переименовании пгт Новгородское Донецкой области в пгт Нью-Йорк.

Источник: заседание парламента

Детали: Постановление поддержали 301 депутат. Против высказался лишь внефракционный Евгений Шевченко, воздержались 13 "слуг" и 12 из ОПЗЖ.

По законопроект голосовали без обсуждения.

Представление о переименовании подала Донецкая областная военно-гражданская администрация.

Справка: Поселок был Нью-Йорком до 1951 года. Но советская власть во время холодной войны решила переименовать поселок на Новгородское, поскольку оно "не очень по-русски звучало", и также было созвучно с американским Нью-Йорком.

Напомним: Парламентский комитет поддержал постановление о переименовании пгт Новгородское.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: