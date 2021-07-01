На Донбассе ранили украинского бойца
В результате обстрела боевиков возле населенного пункта Широкино один военнослужащий ООС получил проникающие осколочные ранения.
Источник: оперативно-тактические группировки "Схід"
Детали: 1 июля боевики обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов неподалеку Широкино.
В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения.
Бойца транспортировали в лечебное учреждение.
Сообщается, что состояние раненого - средней тяжести.
О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Кроме того, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки - под обстрел попал частный сектор.
В результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром.
Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства.
Никто из мирных жителей не пострадал.