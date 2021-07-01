Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе ранили украинского бойца

Четверг, 1 июля 2021, 14:40
На Донбассе ранили украинского бойца

В результате обстрела боевиков возле населенного пункта Широкино один военнослужащий ООС получил проникающие осколочные ранения.

Источник: оперативно-тактические группировки "Схід"

Детали: 1 июля боевики обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов неподалеку Широкино.

В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения.

Бойца транспортировали в лечебное учреждение.

Сообщается, что состояние раненого - средней тяжести.

О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки - под обстрел попал частный сектор.

В результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром.
Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства.

Никто из мирных жителей не пострадал.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: