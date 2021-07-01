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На Донбассе ранили украинского бойца

Четверг, 1 июля 2021, 14:40

В результате обстрела боевиков возле населенного пункта Широкино один военнослужащий ООС получил проникающие осколочные ранения.

Источник: оперативно-тактические группировки "Схід"

Детали: 1 июля боевики обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов неподалеку Широкино.

В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения.

Бойца транспортировали в лечебное учреждение.

Сообщается, что состояние раненого - средней тяжести.

О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки - под обстрел попал частный сектор.

В результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром.
Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства.

Никто из мирных жителей не пострадал.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе


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