Более 170 млн потратят на гигантские флагштоки к 30-летию независимости

Минимум 17 областей Украины планируют установить высокие флаги к 30-летию Независимости Украины, что обойдется в более 170 миллионов гривен из государственного и местных бюджетов.

Источник: экспертная организация StateWatch

Детали: Организация ссылается на систему Prozorro, сообщения в местных СМИ и ответы областных государственных администраций

Идея установить такие флаги была озвучена на совещании в Офисе президента под председательством Кирилла Тимошенко. Тогда каждой ОГА поручили установить самый большой государственный флаг к годовщине независимости.

Ожидаемая стоимость воплощения такого поручения составит 170,7 млн гривен.

Это то, что смогли посчитать в StateWatch.

Самым дорогим станет установление стелы с государственной символикой в ​​Харькове. Там строительство флагштока и восстановление элементов благоустройства территории зеленой зоны вдоль Сергиевской площади, от Соборного спуска до ул. Полтавский Шлях планируют потратить 24,5 млн грн. В частности, в 2021 году на этот проект хотят потратить 10,4 млн грн из областного бюджета. Остальные средства планируется выплатить в следующем году.

После Харькова по стоимости установки флага идут Бровары Киевской области. Городу это обойдется в 20,7 млн грн. Флагшток будет высотой в 72 метра.

В Винницкой области хотят установить флаг за 15 млн, в Житомирской – по 13,8 млн.

В то же время, Сумская, Тернопольская, Одесская и Херсонская области планируют установить такие флаги не за бюджетные средства.

Кроме того, в родном городе президента, Кривом Роге, также хотят установить флаг, стоимостью 8,1 млн грн. Хотя, в 2018 году в Днепре уже установили 72 метровый флаг.

statewatch

Напомним: В столице с 22 августа развевается самый большой в государстве флаг Украины.

Сооружение флагштока является самым крупным в Украине, высота флагштока – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.