Рада приняла закон о коренных народах, который разозлил Путина

Верховная Рада приняла законопроект, который закрепляет статус крымскотатарского народа.

Источник: внеочередное заседание парламента

Детали: Закон поддержали 325 депутатов.

В проекте 5506, который инициировал президент Владимир Зеленский, коренными народами Украины на территории Крыма определяются крымские татары, караимы и крымчаки. Россияне в документе не упоминаются.

Закон объединил большинство фракций в Раде. За него проголосовали почти все "слуги народа", члены "Евросолидарности", "Батькивщины", "Голоса" и группы "За будущее". Вообще не поддержала проект фракция ОПЗЖ. Группа за будущее отдала чуть больше половины своих голосов.

Согласно с текстом законопроекта, "коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины".

В частности, коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крыма, являются крымские татары, караимы и крымчаки.

Зеленский предлагает создать представительские органы коренных народов, которые наделялись правом представлять коренные народы и принимать решения от их имени.

Целью законопроекта указывают "определение правового статуса коренных народов Украины и установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины".

Отмечается, что принятие закона позволит коренным народам Украины в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины.

Предыстория: Президент РФ Владимир Путин считает, что этот закон "объявляет русский народ некоренным на территории Украины", а также сравнил его с оружием массового поражения.