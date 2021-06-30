Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путин сравнил законопроект Зеленского с оружием массового поражения

Среда, 30 июня 2021, 13:45

Президент РФ Владимир Путин считает, что иницированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины".

Источник: Путин во время прямой линии 30 июня

Прямая речь: "Сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к нам, иначе трудно было бы объяснить проект закона, внесенный президентом в Раду, где русский народ объявляется некоренным на этой территории.

Ну это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете… испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными... Часть людей может уехать или будут вынуждены переписываться, чтобы не чувствовать себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения".

Детали: Глава государства-агрессора в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который  "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии.

Путин заявил о намерении написать аналитическую статью по истории русского народа и его связи с Украиной.

Почему это важно: Российская Федерация 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, оккупировав полуостров Крым и поддерживая незаконные вооруженные формирования в Донецкой и Луганской области.

Что было ранее: В мае президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины, который закрепляет статус крымскотатрского народа. В нем говорится. что коренными народами Украины на территории Крыма являются крымские татары, караимы, крымчаки. Русский народ в документе вообще не упоминается.

Валентина Романенко, УП
Темы: Путинистория


powered by lun.ua
Главное сегодня

В бывшем интернате в Канаде нашли 182 могилы — это третья подобная находка за месяц

СМИ: 1 июля Trump Organization обвинят в налоговых преступлениях

Германия купит еще 200 миллионов доз вакцины против COVID-19

Франция вводит платные COVID-тесты для туристов

Евро-2020: в посольстве напомнили, что Италия закрыта для украинских туристов

видеоВо Франции задержали женщину, спровоцировавшую плакатом массовую аварию на велогонке

Все новости...
Путин
Путин назвал инцидент с эсминцем у Крыма британско-американской провокацией
Путин: Ну что говорить с Зеленским, если все решается в Вашингтоне?
Путин признался, что вакцинировался Sputnik V
Последние новости
07:39
WP: Пекин строит 119 новых шахт для межконтинентальных ракет
07:10
COVID-19 в мире: Больше всего новых больных в Индии, Великобритания обошла Аргентину
06:43
В бывшем интернате в Канаде нашли 182 могилы — это третья подобная находка за месяц
05:50
СМИ: 1 июля Trump Organization обвинят в налоговых преступлениях
04:39
Всемирный банк почти вдвое увеличит финансирование для COVID-вакцин
03:46
На рынке в Багдаде произошел взрыв, есть жертвы
03:00
Германия купит еще 200 миллионов доз вакцины против COVID-19
02:10
В Мьянме освободили больше 2 тысяч задержанных — в частности журналистов и митингующих
01:11
Франция вводит платные COVID-тесты для туристов
00:34
В обломках здания возле Майами нашли еще четыре тела
Все новости...