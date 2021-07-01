Народные депутаты в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Источник: заседание Рады

Детали: "За" соответствующий законопроект проголосовали 275 нардепов. В частности, 231 представитель фракции "Слуга народа", 18 нардепов от "Доверия", и 18 от "За будущее".

"Против" голосовали члены фракции "Европейская солидарность" и "Голос".

Воздержались члены "ОПЗЖ" и "Батькивщины".

Дякую @verkhovna_rada за підтримку за основу мого законопроекту #5599 про деолігархізацію. Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2021

Указанная редакция законопроекта предлагает определять олигарха как "лицо, что имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), что одновременно отвечает по меньшей мере трем признакам".

Чтобы считаться олигархом необходимо участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на средства массовой информации, быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами на более чем 1 миллион прожиточных минимумов. Если три из этих признаков будут присутствовать у одного человека, то он вносится в реестр олигархов.

К лицам, которые принимают участие в политической жизни автоматически относятся президент, председатель Верховной Рады, первый заместитель и заместитель председателя ВР, нардепы, премьер, первый вице-премьер, министры, их первые заместители и заместители, руководитель другого центрального органа исполнительной власти, не входит в состав Кабмина, глава СБУ, генпрокурор, председатель Нацбанка и т.д. и/или является связанным лицом вышеперечисленными.

Также такими, что участвуют в политической жизни, считаются лица, которые занимают руководящие должности в органах политической партии и/или финансируют деятельность политической партии, политическую агитацию или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями.

Значительное влияние на СМИ предлагается определять, если лицо является или было (на момент вступления в силу закона) бенефициаром или контроллером средства массовой информации.

Решение о включении в Реестр олигархов принимает Совет национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета. Вводит в действие решение СНБО президент. Оно вступает в силу после его официального опубликования.

Положение о формировании Реестра олигархов также утверждает СНБО. Оно круглосуточно должно быть доступным на сайте Совбеза.

Если лицо попало в этот перечень, то к ней применяют ряд ограничений.

В частности, будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации.

Также лица с этого Реестра должны будут подавать декларацию о доходах.

Кроме того, в законе вводится понятие "декларации о контактах". Их хотят обязать подавать всех госслужащих, если они контактировали с олигархом или его представителем. В то же время, не подавать такую ​​декларацию можно будет, если встреча с олигархом была на телевидении, в судебном заседании, на инициированных органами государственной власти мероприятиях.

Законопроектом также предлагается обязать олигархов перед началом встречи с госслужащими сообщать, что они включены в Реестр олигархов.

Для подачи "декларации о контактах" также предусмотрены соответствующие требования. Если лицо не подаст такую ​​декларацию, то ее могут привлечь к политической или дисциплинарной ответственности.

Исключить лицо из Реестра возможно, если у него отсутствуют не менее двух признаков, предусмотренных для попадания в этот список.

Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

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