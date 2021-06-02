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Законопроект Зеленского о деолигархизации уже в Раде: документ будет действовать 10 лет

Среда, 2 июня 2021, 20:37
Законопроект Зеленского о деолигархизации уже в Раде: документ будет действовать 10 лет

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Источник: законопроект №5599Офис президента

Детали: Законопроект определен Зеленским как неотложный. Сейчас он передан на рассмотрение руководству парламента.

Текст документа пока отсутствует.

В Офисе президента сообщают, что документ содержит определение олигархов - лиц, которые "имеют значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства".

Дословно: "Законопроект не затрагивает основные права людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, будет регламентировать встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами.  

Документ имеет ограниченный срок действия - 10 лет. Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

Как показывает опыт других успешных стран, устранения монопольного положения ряда избранных лиц даст толчок развитию среднего класса и ускорит развитие экономики ".

Предыстория:

  • 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.
  • Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.
  • Позже Зеленский заявил, что закон об олигархах будет содержать норму о запрете тайных встреч олигархов с представителями государства.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВерховная Радаолигархизаконодательствосанкции
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