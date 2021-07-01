Из-за обстрела боевиков в Авдеевке сгорел дом
Четверг, 1 июля 2021, 20:29
Российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки – под обстрел попал частный сектор.
Источник: страница Операции Объединенных сил в Facebook
Дословно: "Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм.
В результате обстрела пострадало несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром.
Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства".
Детали: Никто из мирных жителей не пострадал.
О нарушении режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.