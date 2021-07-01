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Из-за обстрела боевиков в Авдеевке сгорел дом

Четверг, 1 июля 2021, 20:29

Российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки – под обстрел попал частный сектор.

Источник: страница Операции Объединенных сил в Facebook

Дословно: "Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм.

В результате обстрела пострадало несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром.

Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства".

 

Детали: Никто из мирных жителей не пострадал.

 

О нарушении режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Темы: АвдеевкаДонецкая областьДонбассООСбоевые действия


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