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Нидерланды закрывают ночные клубы из-за нового скачка заражений

Суббота, 10 июля 2021, 11:31

В Нидерландах ночные клубы и дискотеки, открывшие свои двери после локдауна всего две недели назад, снова должны будут закрыться из-за стремительного роста числа заражений коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Усиление карантина вступило в силу с утра 10 июля.

В пятницу прирост заражений коронавируса достиг 7000 случаев за сутки - при том, что население Нидерландов составляет около 17,2 млн человек. Последний раз такие показатели видели в начале мая, а во второй половине июня они были меньше 1000 за сутки. После этого, фактически последние 4 дня, ежедневно происходил резкий скачок.

В органах здравоохранения связывают это с распространением штамма "Дельта", впервые обнаруженного в Индии, который считается более заразным и более устойчивым к вакцинам.

Правительственное решение оказалось мягче, чем рекомендовали эксперты - кроме закрытия клубов, они советовали также запретить работу баров между 22-00 и 06-00, запретить вечеринки дома или установить ограничения до 8 человек. Впрочем, премьер Марк Рютте призвал только воздержаться от собраний большими компаниями и соблюдать дистанцию.

Представитель Центра контроля инфекционных заболеваний при Национальном институте общественного здоровья Яап ван Диссель рассказал, что последствия нынешнего скачка заражений пока непредсказуемы. Сейчас чаще всего заражаются молодые люди - среди которых меньше вакцинированных - однако, по его словам, это еще не значит, что нагрузка на больницы в случае новой волны эпидемии будет меньше.

По данным, которые страна передает Европейскому центру по предупреждению и контролю заболеваний, на 9 июля в Нидерландах по крайней мере первой дозой были вакцинированы более 79% взрослого населения, а завершили вакцинацию - почти 48% населения.

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Темы: Нидерланды
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