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В Турции разбился микроавтобус с мигрантами, 12 погибших

Воскресенье, 11 июля 2021, 13:17
В Турции разбился микроавтобус с мигрантами, 12 погибших
Фото: Anadolu

Микроавтобус с мигрантами перевернулся и загорелся на востоке Турции, в результате чего 12 человек погибли и 20 получили ранения.

Об этом сообщило в воскресенье государственное информационное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Автомобиль упал в канаву и загорелся во время ночной поездки недалеко от Юмакли в провинции Ван, граничащей с Ираном. На место происшествия были направлены группы здравоохранения, пожарные, представители правоохранительных органов.

20 пострадавших были доставлены машинами скорой помощи в больницы. 12 человек погибли.

Мигранты, в основном из Ирана, Афганистана и Пакистана, регулярно пересекают пешком ирано-турецкую границу, прежде чем их переправляют на запад в такие города как Стамбул и Анкара.

По словам аналитиков, выход войск США из Афганистана дал дополнительный импульс молодым людям для прохождения горного маршрута.

В июне 2020 года более 60 мигрантов погибли в озере Ван, когда их лодка затонула.

Темы: Турция
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