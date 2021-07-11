Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дуда в годовщину Волынской трагедии призвал к хорошим отношениям с Украиной "на основе правды"

Воскресенье, 11 июля 2021, 14:18
Дуда в годовщину Волынской трагедии призвал к хорошим отношениям с Украиной на основе правды

Президент Польши Анджей Дуда в послании по случаю годовщины Волынской трагедии призвал строить хорошие отношения с украинцами "на основе правды и современных стремлений".

Заявление польского президента опубликовано на правительственном сайте на украинском языке, пишет "Европейская правда".

11 июля в Польше на государственном уровне почтили память жертв Волынской трагедии 1942-1943 годов. В Польше этот день называют "Национальным днем ​​памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами". В Украине не согласны с такой трактовкой событий того времени.

В своем заявлении Дуда сказал, что сейчас Польша помнит все, что произошло с "погибшими дочерьми и сыновьями", чтобы учиться с истории на будущее.

"Память о страданиях и смерти наших соотечественников также обязывает нас строить хорошие отношения с украинской нацией и государством - на основе правды, общего опыта и современных стремлений. Я убежден, что, действуя таким образом, мы выполним волю наших мучеников, которые погибли только потому, что были поляками", - сказал польский президент.

Он заявил, что преступления Волынской трагедии были направлены против поляков, а их целью были "этнические чистки на юго-восточных территориях Второй Польской Республики: Волыни, Подолья и Малопольши до линии Сяна".

"Мы чтим память наших предков, родственников, соседей, которых десятки тысяч погибло, и более четверти миллиона были вынуждены спасать жизни бегством, навсегда оставив родные села и города", - сказал польский президент.

Польша отмечает государственный день памяти жертв Волынской трагедии с 2017 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Польша
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: