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Дуда в годовщину Волынской трагедии призвал к хорошим отношениям с Украиной "на основе правды"

Воскресенье, 11 июля 2021, 14:18

Президент Польши Анджей Дуда в послании по случаю годовщины Волынской трагедии призвал строить хорошие отношения с украинцами "на основе правды и современных стремлений".

Заявление польского президента опубликовано на правительственном сайте на украинском языке, пишет "Европейская правда".

11 июля в Польше на государственном уровне почтили память жертв Волынской трагедии 1942-1943 годов. В Польше этот день называют "Национальным днем ​​памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами". В Украине не согласны с такой трактовкой событий того времени.

В своем заявлении Дуда сказал, что сейчас Польша помнит все, что произошло с "погибшими дочерьми и сыновьями", чтобы учиться с истории на будущее.

"Память о страданиях и смерти наших соотечественников также обязывает нас строить хорошие отношения с украинской нацией и государством - на основе правды, общего опыта и современных стремлений. Я убежден, что, действуя таким образом, мы выполним волю наших мучеников, которые погибли только потому, что были поляками", - сказал польский президент.

Он заявил, что преступления Волынской трагедии были направлены против поляков, а их целью были "этнические чистки на юго-восточных территориях Второй Польской Республики: Волыни, Подолья и Малопольши до линии Сяна".

"Мы чтим память наших предков, родственников, соседей, которых десятки тысяч погибло, и более четверти миллиона были вынуждены спасать жизни бегством, навсегда оставив родные села и города", - сказал польский президент.

Польша отмечает государственный день памяти жертв Волынской трагедии с 2017 года.

Темы: Польша
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