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Досрочные выборы в Молдове объявили состоявшимися

Воскресенье, 11 июля 2021, 17:10

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы сообщила, что по состоянию на 16:00 в воскресенье явка избирателей превысила 34%, а это значит, что досрочные парламентские выборы можно считать состоявшимися.

Об этом на брифинге 11 июля сообщил глава Центризбиркома Дорин Чимил, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По данным ЦИК, в 16:00 в Молдове проголосовали более 900 000 граждан, а на зарубежных участках - более 142 000 избирателей.

Чимил отметил, что голосование проходит в нормальном режиме, без серьезных инцидентов.

По его словам, в течение дня в Центризбирком поступило пять жалоб на проведение предвыборной агитации в социальных сетях и неправильное опечатывание урн для голосования.

"Также в ЦИК поступило еще три жалобы. Они касаются инфраструктуры избирательного участка в Лондоне, организованного подвоза избирателей. А также жалоба, поданная наблюдателем, в которой утверждалось, что в России на участки для голосования гражданам предлагали ваучеры. Все жалобы были переданы в компетентные органы для рассмотрения", - сказал Чимил.

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы. За места в парламенте формально борются 20 партий, однако реально шансы попасть в него имеют представители только четырех из них.

Соцопрос прогнозируют даже, что парламент Молдовы будет двухпартийным - в него пройдут "Действие и солидарность" (PAS) действующей президента Майи Санду и объединение их оппонентов - блок Партии социалистов пророссийского экс-президента Игоря Додона и Партии коммунистов.

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Темы: Молдова
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