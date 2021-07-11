Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Досрочные выборы в Молдове объявили состоявшимися

Воскресенье, 11 июля 2021, 17:10
Досрочные выборы в Молдове объявили состоявшимися

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы сообщила, что по состоянию на 16:00 в воскресенье явка избирателей превысила 34%, а это значит, что досрочные парламентские выборы можно считать состоявшимися.

Об этом на брифинге 11 июля сообщил глава Центризбиркома Дорин Чимил, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По данным ЦИК, в 16:00 в Молдове проголосовали более 900 000 граждан, а на зарубежных участках - более 142 000 избирателей.

Чимил отметил, что голосование проходит в нормальном режиме, без серьезных инцидентов.

По его словам, в течение дня в Центризбирком поступило пять жалоб на проведение предвыборной агитации в социальных сетях и неправильное опечатывание урн для голосования.

"Также в ЦИК поступило еще три жалобы. Они касаются инфраструктуры избирательного участка в Лондоне, организованного подвоза избирателей. А также жалоба, поданная наблюдателем, в которой утверждалось, что в России на участки для голосования гражданам предлагали ваучеры. Все жалобы были переданы в компетентные органы для рассмотрения", - сказал Чимил.

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы. За места в парламенте формально борются 20 партий, однако реально шансы попасть в него имеют представители только четырех из них.

Соцопрос прогнозируют даже, что парламент Молдовы будет двухпартийным - в него пройдут "Действие и солидарность" (PAS) действующей президента Майи Санду и объединение их оппонентов - блок Партии социалистов пророссийского экс-президента Игоря Додона и Партии коммунистов.

Читайте подробнее: Монобольшинство без Зеленского: что изменят для Украины выборы в Молдове

Темы: Молдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЕС разработали стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: