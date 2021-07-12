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Экс-чиновнику ГПУ дали 2 года тюрьмы за взятку

Понедельник, 12 июля 2021, 13:50
Фото lexinform.com.ua

Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего начальника отдела Генпрокуратуры к 2 годам лишения свободы за предоставление взятки должностному лицу.

Источник: сайт ВАКС, источники "Украинской правды", Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно ВАКС: "12 июля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор в отношении бывшего начальника отдела управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры. Его признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 УК Украины".

Детали: Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы.

ВАКС не указывает фамилии осужденного, но, по данным источников УП, речь идет об Аполлинарии Нагалевском.

Суд установил, что в декабре 2016 года обвиняемый предоставил посреднику 5 тысяч долларов за то, чтобы тот передал их должностным лицам Госаудитслужбы.

Таким образом Нагалевский пытался повлиять на ход и результаты внеплановой выездной ревизии по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Генпрокуратуры.

Как сообщает ЦПК, в 2015 году должностные лица ГПУ растратили 1,8 миллиона гривен бюджетных средств, перечислив их трем фирмам – "АРМАТЕХ Строй", "Будконсалт Плюс", "Укринжиниринг Вин" – за невыполненные и непоставленные работы и услуги.

Нагалевский попросил своего знакомого из Счетной палаты Украины за взятку повлиять на и.о. первого заместителя Государственной аудиторской службы Станислава Косинова, который контролировал внеплановую ревизию в ГПУ.

ЦПК отмечает, что впоследствии обвиняемый попросил вернуть ему 5 тысяч долларов, поскольку не заметил изменений в работе ревизоров. Он якобы сказал, что нашел других людей, которые обеспечат нужные ему результаты ревизии.

После возврата денег Нагалевского задержали детективы НАБУ.

Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату ВАКС в течение 30 дней со дня провозглашения.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный судГенпрокуратуравзятка
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