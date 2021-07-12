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Меркель: Украина должна остаться транзитером газа несмотря на "Северный поток-2"

Понедельник, 12 июля 2021, 22:53

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украина должна оставаться транзитером газа даже после сооружения газопровода "Северный поток-2".

Об этом Меркель заявила на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Берлине в понедельник, сообщает "Европейская правда".

"Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину. Для нас в будущем Украина остается транзитером газа даже если будет завершено строительство "Северного потока-2", - сказала Меркель.

Канцлер отметила, что со стороны Украины есть серьезные опасения по газопроводу, и Германия воспринимает их всерьез.

По ее словам, этот вопрос будет обсужден на встрече с Зеленским, а также в контексте ее предстоящего визита в Вашингтон и предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом.

Зеленский отметил, что с точки зрения Украины "Северный поток-2" является большой угрозой безопасности в регионе. Он считает, что вопрос газопровода следует рассматривать в "нормандском формате", однако, по словам Зеленского, он пока не получил ответа от канцлера по такой инициативе.

Меркель со своей стороны отметила, что формально энергетическая безопасность не относится к рамкам "нормандского формата" и минских договоренностей, но, по ее словам, энергетические вопросы могут обсуждаться на нормандской встрече.

Темы: Северный поток-2МеркельГермания
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