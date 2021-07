ЕС призвал Раду поддержать законопроект об изменениях в работе Антимонопольного комитета

Европейский союз призвал Верховную Раду поддержать законопроект о совершенствовании деятельности Антимонопольного комитета Украины, который будет рассматриваться во вторник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине.

"Законопроект 5431 сегодня в первом чтении в Верховной раде. Это реальный шанс приблизить украинское законодательство по конкуренции к Соглашению об ассоциации. Разработанный при поддержке Европейского Союза и США, законопроект может стать решительным шагом к справедливой, сильной украинской экономике, интегрированной с ЕС", - говорится в сообщении.

🇪🇺Draft law #5431, in the 1st reading by @ua_parliament today, is a real chance to align 🇺🇦 competition framework with 🇪🇺🇺🇦 Association Agreement. Developed with support by by 🇪🇺 + 🇺🇸, it can become a true step forward for a fairer, stronger 🇺🇦 economy that is integrated with 🇪🇺 pic.twitter.com/fSlKPc0kyu