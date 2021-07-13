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ЕС призвал Раду поддержать законопроект об изменениях в работе Антимонопольного комитета

Вторник, 13 июля 2021, 10:08

Европейский союз призвал Верховную Раду поддержать законопроект о совершенствовании деятельности Антимонопольного комитета Украины, который будет рассматриваться во вторник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине.

"Законопроект 5431 сегодня в первом чтении в Верховной раде. Это реальный шанс приблизить украинское законодательство по конкуренции к Соглашению об ассоциации. Разработанный при поддержке Европейского Союза и США, законопроект может стать решительным шагом к справедливой, сильной украинской экономике, интегрированной с ЕС", - говорится в сообщении.

В парламенте уже заявили, что законопроект 5431 в случае принятия в первом чтении будет существенно доработан ко второму чтению.

"Надо понимать, что это первое чтение, будут учтены коррективы различных комитетов. В частности, антикоррупционный комитет высказался, что видит коррупционные риски. Ко второму чтению все эти риски устраняются", - сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, один из авторов законопроекта Александр Корниенко.

Издание "Наші гроші" отмечает, что законопроект 5431 признан коррупционным Национальным агентством по предотвращению коррупции. Категорически против его принятия выступили Ассоциация юристов Украины, Американская торговая палата и ряд других общественных и профессиональных ассоциаций и экспертов.

Темы: Верховная РадаЕСАнтимонопольный комитет
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