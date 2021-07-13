В Италии водитель спас 25 детей с автобуса, который неожиданно охватил пожар

В Италии водитель быстро эвакуировал 25 детей из автобуса незадолго до того, как он загорелся недалеко от города Лекко в итальянской провинции Сондрио во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Автобус ехал в туннеле недалеко от Льерны в 10 утра, когда водитель понял, что что-то пошло не так. Ему удалось вытащить детей из автобуса, прежде чем он загорелся. Огонь полностью поглотил автомобиль.

"Как только я понял, что произошло, я не раздумывая стал защищать пассажиров, извлекая их из автобуса и организуя их транспортировку в безопасное место", - сказал водитель Мауро Маскетти новостному агентству TGCom 24.

После того, как дети оказались в безопасности, Маскетти попытался потушить пожар, но не смог.

Пять пожарных команд из департаментов Лекко и Беллана прибыли на место происшествия, чтобы потушить пламя и переместить автобус в безопасное место.

Пожарная служба сообщила, что пассажиры на борту не пострадали, и команды работают, чтобы очистить дорогу.

Скорая помощь не понадобилась, но семь из 25 детей в возрасте от 14 до 16 лет были доставлены в больницу для обследования, сообщило информационное агентство Ansa.

Считается, что они надышались дыма, но их состояние не вызывает беспокойства.

Автобус, принадлежащий Красному Кресту Комо, прошел технический осмотр в июне, сообщил владелец автобуса. По его мнению, автобус загорелся после взрыва шины.