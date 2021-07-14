Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина и Венгрия планируют соглашение о взаимном признании дипломов и научных степеней

Среда, 14 июля 2021, 18:59

Украина и Венгрия намерены подписать соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказали в Офисе президента по итогам встреча заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы в Будапеште с дипломатическим советником венгерского премьер-министра Яношем Баллой.

"Собеседники положительно оценили регулярные двусторонние контакты между представителями власти Украины и Венгрии, а также продолжение деятельности соответствующих подгрупп межведомственной рабочей группы по вопросам образования. Отмечено намерения сторон подписать в ближайшее время Соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях между Украиной и Венгрией", - говорится в сообщении пресс-службы ОП.

"Настрой на поиск взаимоприемлемого решения чувствительных вопросов образования и национальных меньшинств открывает для нас окно возможностей для того, чтобы перевести указанные вопросы с политического на экспертный уровень и нормализовать двусторонние украинско-венгерские отношения", - цитирует пресс-служба слова Игоря Жовквы.

Как сообщалось, Жовква во время визита обсудил с Баллой двустороннюю декларацию о признании европейской перспективы Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаВенгриянаукадиплом
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Украина
Саммит НАТО отойдет от формулировок "Бухареста" в вопросе членства Украины - посол США
Белый дом: Гарантии безопасности для Украины до сих пор не согласованы
МВФ добавил еще 4 структурных маяка в программу EFF для Украины
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: