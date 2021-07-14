Украина и Венгрия планируют соглашение о взаимном признании дипломов и научных степеней

Украина и Венгрия намерены подписать соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказали в Офисе президента по итогам встреча заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы в Будапеште с дипломатическим советником венгерского премьер-министра Яношем Баллой.

"Собеседники положительно оценили регулярные двусторонние контакты между представителями власти Украины и Венгрии, а также продолжение деятельности соответствующих подгрупп межведомственной рабочей группы по вопросам образования. Отмечено намерения сторон подписать в ближайшее время Соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях между Украиной и Венгрией", - говорится в сообщении пресс-службы ОП.

"Настрой на поиск взаимоприемлемого решения чувствительных вопросов образования и национальных меньшинств открывает для нас окно возможностей для того, чтобы перевести указанные вопросы с политического на экспертный уровень и нормализовать двусторонние украинско-венгерские отношения", - цитирует пресс-служба слова Игоря Жовквы.

Как сообщалось, Жовква во время визита обсудил с Баллой двустороннюю декларацию о признании европейской перспективы Украины.