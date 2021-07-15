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Умер известный журналист, в которого стреляли в Амстердаме

Четверг, 15 июля 2021, 15:27

В Нидерландах умер известный криминальный журналист Питер Р. де Врис, которого тяжело ранили неделю назад в центре Амстердама.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL Nieuws.

Семья 64-летнего журналиста подтвердила, что он умер в четверг в больнице, не приходя в сознание.

6 июля в журналиста несколько раз выстрелил неизвестный мужчина около 19:30 в центре Амстердама. Полиция задержала двух подозреваемых, которые находятся под стражей.

Питер Р. де Врис проводил журналистские расследования и освещал множество громких дел, в том числе похищение пивного магната Фредди Хайнекена в 1983 году.

Врис ранее находился под защитой полиции после получения угроз за его участия в уголовных делах в качестве журналиста-расследователя и в суде.

Темы: Нидерланды
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