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В Бельгии возросло число погибших в результате наводнений

Пятница, 16 июля 2021, 11:45
В Бельгии возросло число погибших в результате наводнений

Количество погибших в результате наводнений в Бельгии возросло до 15, четверо считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Власти города Труоз в пятницу утром подтвердила гибель еще трех человек, ранее речь шла о 12 погибших. Четыре человека считаются пропавшими без вести.

 

В Валлонии более 21 000 человек остались без электричества  из-за непогоды. Вода из-под крана считается непригодной для питья из-за погодных условий в двух муниципалитетах провинции Льеж.

Железнодорожное сообщение на юге страны до сих пор не восстановлено. Власти пока не могут оценить масштабы ущерба, поскольку во многие районы невозможно добраться.

 

Автобусное сообщение в провинциях Фламандский Брабант и Лимбург работает с перебоями.

Как сообщалось, в соседней Германии в результате наводнений погибли по меньшей мере 80 человек, более тысячи считаются пропавшими без вести.

Последствия непогоды смотрите в видео на нашем Youtube-канале

Наслідки негоди дивіться у відео на нашому Youtube-каналі

Темы: Европа
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