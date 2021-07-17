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В Николаевской области упал вертолет: двое погибших

Суббота, 17 июля 2021, 08:11
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В результате падения вертолета Ми-2 в Николаевской области погибли два человека.

Источник: ГСЧС

Детали: В 6:08 субботы вблизи с. Зайве Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, в результате чего погибли 2 человека – пилот и помощник пилота.

В 6:35 пожар ликвидирован на площади 6 м2.

К тушению и деблокации погибших привлекалось 8 человек и 2 единиц техники ГСЧС.

Украинская правда
Темы: Николаевская областьавиа
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