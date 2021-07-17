Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Германии уже 133 погибших из-за дождей и наводнений

Суббота, 17 июля 2021, 09:56

В результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Германии, по последним данным, погибли 133 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердили гибель 43 людей, на территории земли Рейнланд-Пфальц погибли 90 человек.

Одним из наиболее пострадавших регионов остается город Эрфтштадт вблизи Кельна, где ситуация резко ухудшилась в пятницу.

Представительница местной власти Фрэнк Рок заявила, что вода пришла очень быстро, машины оказались под водой в течение десяти минут. Официальный представитель района сказала, что непонятно, все ли водители вовремя смогли  покинуть свои транспортные средства.

 

В районе Хайнсберг прорвало дамбу на реке Рур. По информации правительства Кельнского округа, спасатели начали эвакуацию района Офховен в Вассерберге.

Степень ущерба, причиненного прорывом дамбы, пока не известно. Рур берет свое начало в Эйфеле и впадает в реку Маас близ Рурмонда в Нидерландах.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнения.

Темы: Германия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В НАТО думают о расширении доступа Украины к средствам наблюдения

Украинский фильм про Бабий Яр получил награду Каннского кинофестиваля

Москва недовольна визитом в Украину представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Пост Зеленского про MH17 без упоминания России в ОП объяснили спецификой соцсетей

Молдова временно перекроет трассу, соединяющую Румынию и Украину

картаНа следующей неделе похолодает, "свежая" воздушная масса идет в Украину

Все новости...
Германия
Германия открывает границы для всех украинцев
Непогода в Германии: Минобороны объявило военную катастрофу, погибших уже более 100
Число погибших в результате дождей и наводнений в Германии выросло до 93
Последние новости
23:39
видео, фотоКаннский кинофестиваль: лучшим фильмом признали ленту "Титан"
22:56
В НАТО думают о расширении доступа Украины к средствам наблюдения
22:37
В Греции на курортном острове запретили музыку в ресторанах и барах
21:50
Украинский фильм про Бабий Яр получил награду Каннского кинофестиваля
21:09
В лагере произошло массовое отравление детей, чиновники ищут причину
20:33
Глава Минздрава Британии сделал прививку, но все равно заразился коронавирусом
20:18
Москва недовольна визитом в Украину представительницы ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
19:49
фотоВ Нидерландах почтили память погибших в катастрофе МН17
19:22
В Бельгии возросло число погибших из-за наводнения, продолжаются спасательные операции
19:08
Гибридные войска РФ обстреляли украинские позиции и ранили двух бойцов
Все новости...