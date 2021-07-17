В Германии уже 133 погибших из-за дождей и наводнений

В результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Германии, по последним данным, погибли 133 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердили гибель 43 людей, на территории земли Рейнланд-Пфальц погибли 90 человек.

Одним из наиболее пострадавших регионов остается город Эрфтштадт вблизи Кельна, где ситуация резко ухудшилась в пятницу.

Представительница местной власти Фрэнк Рок заявила, что вода пришла очень быстро, машины оказались под водой в течение десяти минут. Официальный представитель района сказала, что непонятно, все ли водители вовремя смогли покинуть свои транспортные средства.

В районе Хайнсберг прорвало дамбу на реке Рур. По информации правительства Кельнского округа, спасатели начали эвакуацию района Офховен в Вассерберге.

Степень ущерба, причиненного прорывом дамбы, пока не известно. Рур берет свое начало в Эйфеле и впадает в реку Маас близ Рурмонда в Нидерландах.

Как сообщалось, Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнения.