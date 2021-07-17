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Глава Минздрава Британии сделал прививку, но все равно заразился коронавирусом

Суббота, 17 июля 2021, 20:33

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид получил положительный результат теста на коронавирус и испытывает "легкие" симптомы болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Сегодня утром у меня положительный результат на Covid. Я жду результатов ПЦР, но, к счастью, мне сделали прививки, и симптомы легкие. Пожалуйста, не забудьте обратиться за вакциной, если вы еще этого не сделали", - написал Джавид в Twitter.

Симптомы у Джавида проявились всего через три дня после того, как он посетил дом престарелых на юге Лондона.

Британские СМИ также отмечают, что Джавид в пятницу встречался с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Джавид 17 марта получил первую прививку вакциной AstraZeneca, а 16 мая - вторую.

Хотя вакцины против коронавируса не на 100% эффективны в предотвращении инфекции, полностью вакцинированные люди с меньшей вероятностью будут испытывать серьезные симптомы, даже если заболеют.

Напомним, в конце июня тогдашний министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку из-за нарушения правил социальной дистанции, так как обнял и поцеловал помощницу, которая одновременно является его девушкой.

Темы: коронавирусвакцинацияВеликобритания
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