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Забастовка в аэропорту Лиссабона - отменено около 200 рейсов

Воскресенье, 18 июля 2021, 11:37
Забастовка в аэропорту Лиссабона - отменено около 200 рейсов

Две сотни рейсов были отменены в аэропорту Лиссабона в субботу в начале двухдневной забастовки работниками компании Groundforce.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, до окончания забастовки количество отмененных рейсов может по меньшей мере удвоиться.

Забастовка объявил Союз техников по обслуживанию аэропортов, в нем принято почти 100% работников компании, которая занимается техническим обслуживанием аэропорта.

Работники наземных служб протестуют против задержек в выплатах заработной платы, а да-да выплат нынешних отпускных.

Как сообщается, наибольшее негативное влияние претерпела португальский авиакомпания TAP, однако забастовка почти не повлиял на бюджетные авиакомпании.

TAP уже предложил Groundforce одолжить деньги, необходимые для выплаты отпусков сотрудникам, однако это предложение не было принято.

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Темы: Португалияавиа
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