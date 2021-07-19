Запад США охватили масштабные пожары

Из-за масштабных пожаров в Соединенных Штатах сгорело по меньшей мере 67 домов, власти эвакуировали 2000 человек.

Источник: AP

Детали: Крупнейший пожар в США охватила лесной массив в Орегоне в воскресенье на фоне критически опасной сухой погоды.

Пожар на север от границы Калифорнии возрос до более 1210 квадратных километров – и достиг площади примерно с Лос-Анджелес.

Неустойчивый ветер усиливал пламя, создавая опасные условия для 2000 пожарных, которые борются с пламенем.

Власть расширила эвакуацию, которая охватила около 2000 жителей, преимущественно из сельской местности. В результате пожара сгорело по меньшей мере 67 домов и 100 хозяйственных зданий и угрожает еще тысячам.

На другом конце пожар в горах северо-востока штата Орегон в воскресенье охватил более 17 квадратных миль (44 квадратных километров).

Пожар в Локть-Крик, который началась в четверг, вызвал эвакуацию нескольких небольших общин.

В Калифорнии увеличение масштабов пожара привело к новым эвакуациям, закрытию Тихоокеанской тропы и отмене экстремального велосипедного проезда через Сьерра-Неваду.

Пожар в Тамараке, который вспыхнул от молнии 4 июля, по состоянию на утро воскресенья обжег почти 29 квадратных миль (74 квадратных километра) сухих деревьев.

Около 500 пожарных боролись с пламенем в воскресенье, "сосредотачиваясь на сохранении жизни и имущества с точечной защитой конструкций и введением сдерживающих линий, где это возможно", - заявила Лесная служба США.

"За очень сухой погоды любая гроза может разжечь новые пожары", - заявила Национальная служба погоды в Сакраменто, штат Калифорния.

Очень сухие условия и жаркие волны, связанные с изменением климата, охватили регион, затрудняя борьбу с пожарами.

Изменение климата за последние 30 лет сделали запад США намного теплее и суше и в дальнейшем делают погоду более экстремальной, а пожары – более частыми и разрушительными.

В июле пожарные заявили, что сталкиваются с условиями, более характерными для конца лета или осени.

Севернокалифорнийский "Пожар Дикси" горел в воскресенье, что побудило к новым эвакуациям в сельских общинах вблизи каньона реки Перо. Пожар вблизи места самой смертоносной вспышки в США за последнее время охватил 39 квадратных миль.

К северо-востоку от города Парадайз, штат Калифорния, те, кто выжил после ужасного пожара, в результате которого погибло 85 человек, настороженно наблюдали, как вспыхнуло новое пламя.

В Монтане обгорел пожарный, когда пожарную машину вблизи границы Вайоминг охватило пламя. Второй пожарный спасся и позвал на помощь.

В США было около 70 активных крупных пожаров, которые сожгли почти 1659 квадратных миль (4297 квадратных километров), сообщил Национальный межведомственный пожарный центр.

Лесная служба США заявила, что лишь на северо-западе Тихого океана зафиксировали не менее 16 крупных пожаров.