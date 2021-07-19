Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС хочет видеть свой флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио

Понедельник, 19 июля 2021, 10:34
ЕС хочет видеть свой флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио

Европейский союз в письме к главе Международного олимпийского комитета написал, что хотел бы, чтобы спортсмены из Словении, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, рядом со своим флагом несли флаг Евросоюза на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Этот жест "сделал бы словенских спортсменов послами европейского единства и ценностей, лежащих в основе нашего Союза, и которые соответствуют ценностям олимпийского движения", - написали еврокомиссар Маргаритис Схинас и премьер-министр Словении Янез Янща в письме к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

Схинас, чье портфолио в Еврокомиссии включает "продвижение европейского образа жизни" и спорт, написал, что флаг может стать "символом мирного сосуществования, терпимости и солидарности".

"Мы считаем, что как две организации, объединенные этими общими ценностями, Европейский Союз и Международный олимпийский комитет обладают уникальными возможностями для содействия миру и взаимопониманию в то время, когда мир больше всего в этом нуждается", - написали Янша и Схинас.

Это не первый раз, когда ЕС предпринимает такие шаги. В 2004 году тогдашний президент Европейской комиссии Романо Проди призвал спортсменов из стран-членов ЕС вывесить флаг ЕС, а также свой собственный национальный флаг во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в японском Токио.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Последние новости
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: