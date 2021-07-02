Компанию Трампа обвинили в ряде налоговых преступлений

Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансовый директор Аллен Вайссельберг были обвинены в налоговых преступлениях.

Источник: The Guardian

Детали: В обвинительном заключении с 15 пунктами Вайссельбергу и Trump Organization предъявили обвинение в мошенничестве, воровстве в крупных размерах, уголовном налоговом мошенничестве и фальсификации деловых документов.

По словам прокуроров, Trump Organization оплачивала своим сотрудникам аренду, коммунальные услуги, гараж, школьные расходы и другие расходы на проживание, не декларируя их должным образом, "чтобы они могли платить и платили федеральные, государственные и местные налоги в суммах, которые были значительно меньше сумм, которые должны быть оплачены".

Схема была "организована самими высокопоставленными руководителями" в Trump Organization, по словам прокуратуры, и Вайссельберг был "одним из крупнейших частных бенефициаров" схемы. По словам прокуратуры, он получил 1,7 млн долларов незаконных платежей, включая арендную плату, счета и плату за гараж для своей квартиры на Манхэттене, а также расходы на обучение членов семьи Вайссельберга.

Вайссельберг был обвинен окружным прокурором Манхэттена в том, не сообщил должным образом об этих привилегиях.

Вайссельберг и юрист Trump Organization не признали себя виновными. В заявлении Trump Organization говорится, что "это несправедливо, это политика", а Вайссельберга "окружной прокурор Манхэттена использует как пешку в попытке нанести вред бывшему президенту".

Отмечается, что это стало первым обвинением в уголовном правонарушении против компании бывшего президента после многолетнего расследования, проведенного нью-йоркской прокуратурой.

Лично против Трампа не выдвинули никаких обвинений.

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