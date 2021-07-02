Украина оказалась на 3 месте в Европе по ежедневному количеству смертей от COVID-19

За сутки 30 июня в мире обнаружили 430 717 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers



Детали: В частности, в Бразилии - 63 140 случаев, в Индии - 43 360, в Колумбии - 28 315.

Кроме того, в Великобритании - 27 989 случаев, в в Индонезии - 24 836.

Украина с 705 больными находится на 63 месте в мире между Вьетнамом и Гондурасом. В Европе Украина на 11 месте.

За сутки 8 297 человек в мире умерли. По этому показателю Украина на 23 месте в мире и на 3 в Европе.



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Напомним: 30 июня в Украине зафиксировали 705 случаев COVID-19 и 51 смерть из-за болезни. 464 человек госпитализированы. Выздоровели - 1719 человек.