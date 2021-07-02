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Почти плато: 1 июля в Украине зарегистрировали 696 случаев COVID

Пятница, 2 июля 2021, 08:21

За сутки 1 июля в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 439 пациентов, умерли 33 больных, выздоровели 1 197 человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Больше всего подтвержденных случаев заболевания в этот четверг зарегистрировали в г. Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

Среди новых больных 36 детей и 33 медработника.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 19 756 человек, методом ИФА –- 8 924 человека, экспресс-тестами – 15 408 человек.

 
МОЗ

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 236 497 человек, из них 2 169 584 человека выздоровели от коронавирусной болезни, а 52 391 человек – умер.

В последние две недели Украина демонстрирует минимальные показатели заболеваемости COVID – подобные тем, что были год назад, летом 2020 года.

 
УП

Сейчас в стране COVID-19 болеют 14,5 тысяч человек, тогда как весной эта цифра превышала временами 400 тысяч.

 
УП

Напомним: В мире за сутки 30 июня обнаружили 430 717 новых случаев COVID-19. Украина с 705 больными находится на 63 месте в мире между Вьетнамом и Гондурасом. В Европе Украина на 11 месте.

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав


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