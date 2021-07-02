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Центр вакцинации в Киеве будет работать ежедневно

Пятница, 2 июля 2021, 12:32
Центр вакцинации в Киеве будет работать ежедневно
фото: ГРОМАДСЬКЕ РАДІО

Центр массовой вакцинации против коронавируса в Международном выставочном центре в Киеве с 5 июля будет работать ежедневно.

Источник: заместитель председателя КГГА Анна Старостенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Детали: Она сообщила, что с 5 июля Центр будет работать ежедневно с 10:00 до 17:30.

Прямая речь Старостенко: "За последний месяц в столице количество сделанных прививок выросла в 2,7 раза - с 125 тыс. В начале июня до 344 тыс. в конце. При этом количество полностью иммунизированных киевлян увеличилась почти в 5,5 раза".

Напомним: Для вакцинации в шести городах Украины можно предварительно записаться через сервис Helsi.me.

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Темы: КиеввакцинациякоронавирусКГГА
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