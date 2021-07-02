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В Киеве прорвало трубу на мосту Патона: в Днепр хлынул водопад

Пятница, 2 июля 2021, 13:52

На трубопроводе, который идет по мосту Патона в Киеве, произошел прорыв - его содержимое водопадом полилось в реку Днепр. Коммунальщики пытаются ликвидировать аварию.

Источник: КГГА, 24 канал

Детали: Киевляне заметили прорыв в четверг вечером. Некоторые даже выложили видео в соцсети.

По данным КГГА, прорвало магистральную теплосеть диаметром 600 мм.

Место повреждения уже локализовала аварийная бригада "Киевтеплоэнерго". Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы.

Продолжается откачка воды из трубопровода. Сразу после этого начнется активная фаза работ.

В "Киевтеплоэнерго" напомнили, что теплосеть под мостом Патона построена 59 лет назад - в 1962 г.

Украинская правда
Темы: Киевчрезвычайное происшествиеавариядороги


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