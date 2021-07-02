В Киеве прорвало трубу на мосту Патона: в Днепр хлынул водопад
Пятница, 2 июля 2021, 13:52
На трубопроводе, который идет по мосту Патона в Киеве, произошел прорыв - его содержимое водопадом полилось в реку Днепр. Коммунальщики пытаются ликвидировать аварию.
Детали: Киевляне заметили прорыв в четверг вечером. Некоторые даже выложили видео в соцсети.
По данным КГГА, прорвало магистральную теплосеть диаметром 600 мм.
Место повреждения уже локализовала аварийная бригада "Киевтеплоэнерго". Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы.
Продолжается откачка воды из трубопровода. Сразу после этого начнется активная фаза работ.
В "Киевтеплоэнерго" напомнили, что теплосеть под мостом Патона построена 59 лет назад - в 1962 г.
Украинская правда