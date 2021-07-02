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Убийство Гонгадзе: Верховный суд окончательно утвердил пожизненное заключение Пукача

Пятница, 2 июля 2021, 15:16
Убийство Гонгадзе: Верховный суд окончательно утвердил пожизненное заключение Пукача

Верховный суд утвердил приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Источник: адвокат семьи Гонгадзе Валентина Теличенко в комментарии УП

Детали: Жалобы на приговор подали сам Пукач, а также представители второго потерпевшего, журналиста и активиста Алексея Подольского.

Ексмилицейський просил смягчить наказание, а адвокаты Подольского – отправить дело на новое рассмотрение.

Суд отказал им в требованиях. Решение огласили в пятницу 2 июля.

Пукач возглавлял департамента наружного наблюдения Министерства внутренних дел. В 2000 году он руководил группой милиционеров, которые похитили и убили Гонгадзе. Пукач лично задушил журналиста.

В 2013 году бывшему генерал-лейтенанту присудили пожизненное заключение.

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Статьи Гонгадзе и о Гонгадзе

Предыстория:

  • Основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе 22 марта 2016 в Киеве.
  • Обнародование осенью 2000 года "пленок Мельниченко" привели к "кассетному скандалу". Записи из кабинета президента Кучмы свидетельствовали о причастности Леонида Кучмы и других чиновников и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
  • 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.
  • В 2011 году прокуратура открыла дело против Кучмы, однако в том же году суд закрыл ее.
  • 29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.
  • Заказчики убийства до сих пор не наказаны.

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Темы: ГонгадзеПукач
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