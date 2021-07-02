Убийство Гонгадзе: Верховный суд окончательно утвердил пожизненное заключение Пукача

Верховный суд утвердил приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Источник: адвокат семьи Гонгадзе Валентина Теличенко в комментарии УП

Детали: Жалобы на приговор подали сам Пукач, а также представители второго потерпевшего, журналиста и активиста Алексея Подольского.

Ексмилицейський просил смягчить наказание, а адвокаты Подольского – отправить дело на новое рассмотрение.

Суд отказал им в требованиях. Решение огласили в пятницу 2 июля.

Пукач возглавлял департамента наружного наблюдения Министерства внутренних дел. В 2000 году он руководил группой милиционеров, которые похитили и убили Гонгадзе. Пукач лично задушил журналиста.

В 2013 году бывшему генерал-лейтенанту присудили пожизненное заключение.

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