В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Зеленского не ведется

Подготовка к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время не ведется.

Источник: пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, чьи слова передает российский "Интерфакс"

Детали: В ходе общения с журналистами в пятницу его попросили прокомментировать последние "жёсткие" заявления Зеленского в адрес России. Пескова спросили, актуальна ли встреча на фоне таких заявлений.

Прямая речь: "Подобные заявления никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и, к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются".

Предыстория: Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне – не один народ, ведь "невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе".