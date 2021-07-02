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В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Зеленского не ведется

Пятница, 2 июля 2021, 15:46

Подготовка к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время не ведется.

Источник: пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, чьи слова передает российский "Интерфакс"

Детали: В ходе общения с журналистами в пятницу его попросили прокомментировать последние "жёсткие" заявления Зеленского в адрес России. Пескова спросили, актуальна ли встреча на фоне таких заявлений.

Прямая речь: "Подобные заявления никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и, к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются".

Предыстория: Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне – не один народ, ведь "невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе".

Темы: ЗеленскийПутин


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