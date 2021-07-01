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Зеленский: Если бы мы были один народ, то над Москвой развевался бы желто-голубой флаг

Четверг, 1 июля 2021, 10:27
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне – не один народ, а если бы были одним, то над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.

Источник: Зеленский в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Давайте, наконец, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг. Так что, мы точно не один народ. У каждого из нас свой путь".

Детали: По словам президента, "невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе".

Президент напомнил, что у украинцев и россиян есть много общего – общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом, общие трагедии – и, "возможно, что-то общее у будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами".

Зеленский еще раз повторил, что украинцы и россияне не один народ, но у них "цель действительно должна быть одна – закончить войну на Донбассе и вернуть Украине ее территории".

Предыстория: 

  • 30 июня президент России Владимир Путин в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который  "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии. Путин также считает, что иницированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины". Президент РФ сравнил этот документ с оружием массового поражения.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сама решает свою судьбу, что украинцы и россияне – разные народы, за пропасть между которыми ответственный президент России Владимир Путин.

Темы: ЗеленскийукраинцыРосcия


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