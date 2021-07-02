Скандал с каблуками: министр обещает более низкую высоту, Минобороны кивает на приказ

Народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина утверждает, что министр обороны Андрей Таран в разговоре с ней заверил, что женщины-военнослужащие не будут маршировать по Крещатику на высоких каблуках. В Минобороны отмечают, что туфли - обычный атрибут парадной формы.

Источник: Бардина в Facebook, Минобороны в Facebook

Прямая речь Бардиной: "Поговорили с министром обороны о подготовке парада и вчерашних каблуках. Обувь на параде будет другой - министр показал картинку. Кроме того, договорились вместе поработать над становлением равенства в ВСУ и поддержкой женщин на службе - первые три законопроекта уже зарегистрированы. Далее - надлежащее обеспечение женщин и соответствующая нормативная база".

Детали: В комментариях нардеп говорит, что каблуки будут "в разы ниже, чем на вчерашнем фото" с репетиции парада, которое всколыхнуло общество и вызвало резкую реакцию женщин-депутатов в Верховной Раде.

Также в комментариях к посту Бардиной обращают внимание, что образцы формы украинских военнослужащих утверждены еще приказом Минобороны от 2017 года.

В самом Минобороны после огласки обнародовали сообщение в соцсети Facebook с фото образцов парадной формы женщин-военных...

и красноречивым фото намекнули, что каблуки – обычная вещь для армий других стран.

Также в Минобороны опровергают информацию о якобы неадекватной цене закупок вышеуказанной женской обуви.

"Политиканы" раздули "цену женской обуви в 10 раз, то есть из реальных 650 грн с НДС за 1 пару до 6500 грн вымышленных. На волне общественного возмущения "подлить масла в огонь" коррупционным скандалом - это методы известных политических интриганов", отмечают в МОУ.

По данным Минобороны, Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов МОУ в 2020 году закупил в соответствии с предоставленными заявками Тыла Командования Сил логистики ВСУ 5000 пар туфель хромовых у ООО "ДІМ ВЗУТТЯ "Б.НІКОЛАС" по результатам проведенного тендера.

Цена обуви: 649,80 грн с НДС, (541 без НДС) за пару.

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