Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандал с каблуками: министр обещает более низкую высоту, Минобороны кивает на приказ

Пятница, 2 июля 2021, 16:31
Скандал с каблуками: министр обещает более низкую высоту, Минобороны кивает на приказ

Народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина утверждает, что министр обороны Андрей Таран в разговоре с ней заверил, что женщины-военнослужащие не будут маршировать по Крещатику на высоких каблуках. В Минобороны отмечают, что туфли - обычный атрибут парадной формы.

Источник: Бардина в Facebook, Минобороны в Facebook

Прямая речь Бардиной: "Поговорили с министром обороны о подготовке парада и вчерашних каблуках. Обувь на параде будет другой - министр показал картинку. Кроме того, договорились вместе поработать над становлением равенства в ВСУ и поддержкой женщин на службе - первые три законопроекта уже зарегистрированы. Далее - надлежащее обеспечение женщин и соответствующая нормативная база".

Детали: В комментариях нардеп говорит, что каблуки будут "в разы ниже, чем на вчерашнем фото" с репетиции парада, которое всколыхнуло общество и вызвало резкую реакцию женщин-депутатов в Верховной Раде.

Также в комментариях к посту Бардиной обращают внимание, что образцы формы украинских военнослужащих утверждены еще приказом Минобороны от 2017 года.

В самом Минобороны после огласки обнародовали сообщение в соцсети Facebook с фото образцов парадной формы женщин-военных...

 

и красноречивым фото намекнули, что каблуки – обычная вещь для армий других стран.

Также в Минобороны опровергают информацию о якобы неадекватной цене закупок вышеуказанной женской обуви.

"Политиканы" раздули "цену женской обуви в 10 раз, то есть из реальных 650 грн с НДС за 1 пару до 6500 грн вымышленных. На волне общественного возмущения "подлить масла в огонь" коррупционным скандалом - это методы известных политических интриганов", отмечают в МОУ.

По данным Минобороны, Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов МОУ в 2020 году закупил в соответствии с предоставленными заявками Тыла Командования Сил логистики ВСУ 5000 пар туфель хромовых у ООО "ДІМ ВЗУТТЯ "Б.НІКОЛАС" по результатам проведенного тендера.

Цена обуви: 649,80 грн с НДС, (541 без НДС) за пару.

Предыстория:

  • 1 июля ресурс "Армия Inform" сообщил, что 24 августа на военном параде ко Дню Независимости вместе с другими подразделениями по Крещатику будет шагать женская "коробка" военнослужащих ВСУ.
  • На этот раз вся женская "коробка" будет представлена ​​курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, тогда как в прошлый раз, в 2018 году, – это была смешанная "коробка" девушек из Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут и курсанток "Шевченко".
  • На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием, а в этом – пойдут в парадной форме, без оружия, в туфлях на каблуках. Отмечалось, что курсантки уже месяц тренируются к параду и признаются, что в туфлях на каблуках "немного тяжелее, чем в берцах".
  • Группа народных депутатов возмутилась таким подходом и потребовала от министра обороны Андрея Тарана объяснений и извинений за планы показать женщин-военных на параде к 30-летию независимости Украины на каблуках.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минобороныармияскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Минобороны
На днях в Макеевке ВСУ уничтожили склад ракет к "Градам" – Минобороны
Пентагон усилит защиту секретных данных после утечки документов
Избившего женщину в Ужгороде военкома уволят из рядов ВСУ – Минобороны
Последние новости
03:50
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: