Скандал с каблуками: министр обещает более низкую высоту, Минобороны кивает на приказ
Народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина утверждает, что министр обороны Андрей Таран в разговоре с ней заверил, что женщины-военнослужащие не будут маршировать по Крещатику на высоких каблуках. В Минобороны отмечают, что туфли - обычный атрибут парадной формы.
Источник: Бардина в Facebook, Минобороны в Facebook
Прямая речь Бардиной: "Поговорили с министром обороны о подготовке парада и вчерашних каблуках. Обувь на параде будет другой - министр показал картинку. Кроме того, договорились вместе поработать над становлением равенства в ВСУ и поддержкой женщин на службе - первые три законопроекта уже зарегистрированы. Далее - надлежащее обеспечение женщин и соответствующая нормативная база".
Детали: В комментариях нардеп говорит, что каблуки будут "в разы ниже, чем на вчерашнем фото" с репетиции парада, которое всколыхнуло общество и вызвало резкую реакцию женщин-депутатов в Верховной Раде.
Также в комментариях к посту Бардиной обращают внимание, что образцы формы украинских военнослужащих утверждены еще приказом Минобороны от 2017 года.
В самом Минобороны после огласки обнародовали сообщение в соцсети Facebook с фото образцов парадной формы женщин-военных...
и красноречивым фото намекнули, что каблуки – обычная вещь для армий других стран.
Также в Минобороны опровергают информацию о якобы неадекватной цене закупок вышеуказанной женской обуви.
"Политиканы" раздули "цену женской обуви в 10 раз, то есть из реальных 650 грн с НДС за 1 пару до 6500 грн вымышленных. На волне общественного возмущения "подлить масла в огонь" коррупционным скандалом - это методы известных политических интриганов", отмечают в МОУ.
По данным Минобороны, Департамент государственных закупок и поставки материальных ресурсов МОУ в 2020 году закупил в соответствии с предоставленными заявками Тыла Командования Сил логистики ВСУ 5000 пар туфель хромовых у ООО "ДІМ ВЗУТТЯ "Б.НІКОЛАС" по результатам проведенного тендера.
Цена обуви: 649,80 грн с НДС, (541 без НДС) за пару.
Предыстория:
- 1 июля ресурс "Армия Inform" сообщил, что 24 августа на военном параде ко Дню Независимости вместе с другими подразделениями по Крещатику будет шагать женская "коробка" военнослужащих ВСУ.
- На этот раз вся женская "коробка" будет представлена курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, тогда как в прошлый раз, в 2018 году, – это была смешанная "коробка" девушек из Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут и курсанток "Шевченко".
- На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием, а в этом – пойдут в парадной форме, без оружия, в туфлях на каблуках. Отмечалось, что курсантки уже месяц тренируются к параду и признаются, что в туфлях на каблуках "немного тяжелее, чем в берцах".
- Группа народных депутатов возмутилась таким подходом и потребовала от министра обороны Андрея Тарана объяснений и извинений за планы показать женщин-военных на параде к 30-летию независимости Украины на каблуках.