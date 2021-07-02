"Лютый трэш": в Раде возмутились каблуками женщин на военном параде

Группа народных депутатов требуют от министра обороны Андрея Тарана объяснений и извинений за планы показать женщин-военнослужащих на параде к 30-летию независимости Украины на каблуках.

Источник: заявление вице-спикера Елены Кондратюк и представителей межфракционного объединения "Равные возможности" с трибуны парламента

Прямая речь Кондратюк: "Сегодня в Вооруженных силах Украины служат более 31 тысячи женщин, из них более 4 100 являются офицерами. Статус участника боевых действий получили более 13,5 тысяч женщин. По сравнению с 2014 годом женщин в армии стало больше в разы.

Вы знаете, как много женщин вдохновились после этих изменений идти и служить в войсках. И как можно опорочить эту простую идею вдохновения. Это провести военный парад к 30-летию нашей независимости, где военные женщины должны шагать на каблуках. Этот лютый трэш, простите, мы увидели на сайте Министерства обороны.

Господин министр обороны, Вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?".

Детали: Нардепы требуют от Минобороны провести служебное расследование и доложить обществу: кто принял такое решение, сколько средств потрачено на закупку этой обуви за налоги украинцев и кто понесет материальную ответственность за это.

Также от министра требуют "публично извиниться перед своей армией и ветеранками".

Кондратюк отметила, что статья 24 Конституции четко говорит о равных правах и возможностях мужчин и женщин.

Ее коллеги также возмутились, что "женщин превращают в каких-то карнавальных кукол, которые должны развлекать толпу", и что "Зеленский понятия зеленого не имеет как верховный главнокомандующий, что такое стандарты и критерии НАТО – это не каблуки во время парада".

Позже Ирина Геращенко сообщила в Telegram: "Депутатки "Европейской солидарности" вручили министру Тарану и верховному главнокомандующему Зеленскому каблуки. Пусть сходят в них на парад!".

Этому предшествовало: 1 июля ресурс "Армия Inform" сообщил, что 24 августа на военном параде ко Дню Независимости вместе с другими подразделениями по Крещатику будет шагать женская "коробка" военнослужащих ВСУ.

На этот раз вся женская "коробка" будет представлена ​​курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, тогда как в прошлый раз, в 2018 году, – это была смешанная "коробка" девушек из Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут и курсанток "Шевченко" .

Женщины-военные на параде ко Дню Независимости Украины. Киев, 24 августа 2018 года Радио Свобода

На прошлой параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием, а в этом – пойдут в парадной форме, без оружия, в туфлях на каблуках.

Подготовка к праздничному параду 2021 года armyinform.com.ua

Также изменили высоту шага: раньше нога должна была подниматься от земли на 15-20 сантиметров, сейчас же – на 10-15 см.

Курсантки уже месяц тренируются к параду и признаются, что в туфлях на каблуках "немного тяжелее, чем в берцах".